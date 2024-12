Horror-Sturz! Ski-Star mit Hubschrauber abstransportiert

SPORT1 27.12.2024 • 13:11 Uhr Cyprien Sarrazin verliert im Abfahrtstraining beim Weltcup im italienischen Bormio die Kontrolle und landet hart im Fangzaun. Der Shootingstar aus Frankreich wird per Helikopter von der Piste befördert.

Üble Szenen im zweiten Abfahrtstraining beim Weltcup im italienischen Bormio am Freitagvormittag: Cyprien Sarrazin ist auf der anspruchsvollen Piste möglicherweise folgenschwer gestürzt. Was war passiert? Der französische Shootingstar im Ski-alpin-Zirkus hatte kurz nach der vierten Zwischenzeit im unteren welligen Streckenabschnitt die Kontrolle verloren, sich in der Luft verdreht und war aus rund drei Metern Höhe mit dem Rücken hart auf der Piste aufgeschlagen.

Daraufhin rutsche Sarrazin den Hang hinab und landete im Fangnetz. Der 30-Jährige blieb dort zunächst lange regungslos liegen, ehe ihn Ersthelfer aus seiner misslichen Lage befreiten. Durch einen Rettungshubschrauber per Seil wurde Sarrazin schließlich geborgen und offenbar in ein naheliegendes Krankenhaus nach Mailand befördert, wie der Kurier berichtete.

Sarrazin nach Sturz offenbar bei Bewusstsein

Offizielle Informationen zum Gesundheitszustand des fünfmaligen Weltcupsiegers lagen zunächst nicht vor. Laut Kevin Page, Leiter der französischen Technikgruppe, sei Sarrazin bei Bewusstsein, klage jedoch über Schmerzen am Fuß, so der Kurier weiter.

An der tückischen Welle stürzten anschließend auch Kyle Negomir (USA) und Josua Mettler (Schweiz), wie Sarrazin musste zudem Pietro Zazzi (Italien) an anderer Stelle mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert werden.

„Als Athlet will man das nicht sehen. Aber man kann sich in etwa denken, was da gerade passiert“, erklärte der zweimalige Schweizer Gesamtweltcupsieger Marco Odermatt nach seiner Fahrt im Interview mit dem Blick - und fügte an, die Stelvio gleiche einem „einzigen Überlebenskampf. (...) Da ist gerade ein Schneewechsel, deshalb braucht‘s dort besonders viel Gefühl und es verträgt wenig. Es machte auf mich aber nicht den Eindruck, als hätte Cyprien Sarrazin zu viel riskiert.“

Schnellster im Abschlusstraining war der Kanadier Cameron Alexander. Bestplatzierter Deutscher war Simon Jocher auf Rang 10. Nach der Weltcup-Abfahrt der Männer am Samstag (11.30 Uhr/Eurosport und ZDF) steigt in Bormio am Sonntag (11.30 Uhr) außerdem ein Super-G.

Odermatt: „Ein einziger Überlebenskampf“

Die Pista Stelvio gilt als eine der schwierigsten Abfahrtsstrecken der Welt. 2026 wird auf ihr um Olympiasieg bei den Spielen von Mailand und Cortina d‘Ampezzo gefahren. Das zwischenzeitlich unterbrochene Training wurde rund 30 Minuten nach dem Sturz fortgesetzt.