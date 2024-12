Kreuzbandriss: Ski-Star Hirscher muss Saison beenden

SID 03.12.2024 • 10:26 Uhr Gerade erst hatte er ein spektakuläres Comeback gefeiert, nun ist die Saison schon wieder vorbei - Hirscher verletzt sich im Training schwer.

Verletzungsschock für Marcel Hirscher: Der Ski-Superstar hat sich im Training das Kreuzband im linken Knie gerissen und muss damit seine Comeback-Saison bereits schon wieder beenden. „Der letzte Lauf der Saison. Was bleibt, ist die Liebe zum Skifahren. Danke an alle für eure Unterstützung“, schrieb der achtmalige Gesamtweltcupsieger bei Instagram zu einem Video aus seinem Training, an dessen Ende ein Schrei zu hören ist. Der 35-Jährige wurde bereits in Graz operiert. Ob Hirscher womöglich seine Karriere beenden muss, ist offen.

Hirscher hatte zum Saisonstart eine spektakuläre Rückkehr in den Ski-Zirkus gefeiert - nach zuvor fünf Jahren Pause. 2051 Tage nach seinem bis dahin letzten Rennen hatte der mittlerweile für die Niederlande startende Österreicher beim Riesenslalom zum Saisonauftakt in Sölden Rang 23 belegt, im Slalom war Hirscher in Levi und Gurgl nicht in die Wertung gekommen.