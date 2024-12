Odermatt feiert ersten Saisonsieg

Der Schweizer Superstar hat in Beaver Creek den Bann gebrochen und im dritten Saisonrennen endlich triumphiert.

Der Gewinner des Disziplin-Weltcups der vergangenen beiden Jahre gewann das Rennen in Beaver Creek/Colorado in 1:09,41 Minuten vor dem Franzosen Cyprien Sarazin (0,18 Sekunden zurück) und feierte damit auch seinen ersten Saisonsieg.

Odermatt wie entfesselt

Am Vortag hatte sich Odermatt in der Abfahrt an gleicher Stelle noch seinem Landsmann Justin Murisier, der sein erstes Weltcuprennen gewann, geschlagen geben müssen. Im Super-G jedoch zeigte der 27-Jährige, der die vergangenen drei Gesamt-Weltcups für sich entschied, seine gewohnte Klasse.