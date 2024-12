Para Alpin: Forster mit einem Sieg und einem zweiten Platz

Paralympicssiegerin Anna-Lena Forster hat nach ihrer makellosen Vorsaison einen durchwachsenen Start in den Weltcup hingelegt. Beim Auftakt in Steinach am Brenner belegte die Monoskifahrerin in den beiden Super-G die Plätze zwei sowie vier und kassierte damit ihre ersten Niederlagen seit fast zwei Jahren. Lediglich in der Super-Kombination landete Forster in der sitzenden Klasse auf dem obersten Treppchen, im letzten Winter hatte sie alle Weltcuprennen gewonnen.