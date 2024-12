Para Alpin: Forster mit zwei Erfolgen - auch Rieder siegt

SID 18.12.2024 • 08:07 Uhr Anna-Lena Forster feiert wieder Siege in Serie. In ihrer Spezialdisziplin ist die Dominatorin der Vorsaison nicht zu schlagen.

Paralympicssiegerin Anna-Lena Forster findet nach ihrem durchwachsenen Start in die Weltcup-Saison langsam zu ihrer Topform. Auf der zweiten Station im französischen Tignes feierte die Monoskifahrerin in ihrer Paradedisziplin Slalom gleich zwei Siege, fuhr dabei einmal sieben und einmal zehn Sekunden Vorsprung auf die Japanerin Momoka Muraoka heraus. Auch Anna-Maria Rieder konnte mit einem Sieg und einem dritten Platz in der stehenden Klasse überzeugen.

Forster war in der Vorwoche beim Auftakt in Steinach ein Erfolg in der Super-Kombination gelungen, dazu kamen ein zweiter und ein vierter Platz in den Super-G-Rennen. Im letzten Winter hatte die 29-Jährige in der sitzenden Klasse noch alle Weltcuprennen gewonnen. Gegenüber der Vorsaison hat sich die Konkurrenzsituation allerdings wieder verschärft. Unter anderem ist ihre Dauerrivalin Muraoka nach einem Abstecher zu den Sommerspielen wieder am Start.

Erstes Weltcup-Podest für deutsche Männer

Auch die deutschen Männer holten in Tignes ihr erstes Weltcup-Podest der Saison. Nach einem Ausfall am ersten Tag fuhr Alexander Rauen mit Guide Jeremias Wilke im zweiten Slalom der Sehbehinderten auf Rang drei.