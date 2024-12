Riesenslalom in Semmering: Brignone in Führung

Federica Brignone geht als Führende in den zweiten Lauf des Weltcup-Riesenslaloms im niederösterreichischen Semmering. Die Italienerin liegt knapp vor Gesamtweltcupsiegerin Lara Gut-Behrami. Emma Aicher und Lena Dürr im Finale.

Federica Brignone aus Italien geht als Führende in den zweiten Lauf des Weltcup-Riesenslaloms im niederösterreichischen Semmering. Die amtierende Weltmeisterin in der Kombination liegt mit einem Vorsprung von 0,15 Sekunden vor der Schweizer Gesamtweltcupsiegerin Lara Gut-Behrami. Dritte ist die schwedische Olympiasiegerin Sara Hector mit einem Rückstand auf Brignone von 0,24 Sekunden.

In Abwesenheit von Superstar Mikaela Shiffrin (USA) platzierten sich Emma Aicher (Mahlstetten) und Lena Dürr (Germering) unter den besten 30 im Zwischenklassement und sind damit für das Finale qualifiziert. Debütantin Jana Fritz (Reutlingen) und Fabiana Dorigo (München) verpassten den zweiten Lauf (13.00 Uhr/Eurosport und ZDF).

Der Zauberberg in Semmering ist alle zwei Jahre im Wechsel mit dem Schlossberg in Lienz Schauplatz im Frauen-Weltcup. Von den neun Rennen seit 2016 gewann Shiffrin sieben. Die Amerikanerin muss derzeit verletzungsbedingt pausieren, ihre Rückkehr in dieser Saison ist ungewiss.