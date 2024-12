Horror-Diagnose für deutschen Ski-Weltmeister Schmid

Schmid stürzt in seiner Spezialdisziplin Riesenslalom

Das neuerliche Unglück ereignete sich am Donnerstag, als Schmid beim Training in seiner Spezialdisziplin Riesenslalom in Pfelders stürzte . Dabei zog sich der Allgäuer nach Angaben des Deutschen Skiverbandes (DSV) „eine komplexe Knieverletzung mit Riss des vorderen Kreuzbandes sowie Verletzungen an den Menisken im linken Knie zu“. Bereits im März 2023 hatte er sich das Kreuzband im linken Knie gerissen.

Wie damals führte auch jetzt der Mannschaftsarzt und Kniespezialist Manuel Köhne den Eingriff in München durch. „Die Operation verlief positiv und komplikationsfrei“, sagte er und ergänzte: „Alex wird voraussichtlich noch einige Tage stationär physiotherapeutisch behandelt, ehe er mit ersten Rehabilitationsmaßnahmen beginnen kann Einen günstigen Heilungsverlauf vorausgesetzt, ist ein Schneetraining in etwa acht Monaten wieder möglich.“

Schmid war im Februar 2023 sensationell zu WM-Gold im Parallel-Rennen gerast, ehe ihn seine schwere Verletzung wenige Tage später jäh stoppte. Im darauffolgenden Dezember kehrte er in Val d’Isere in den Weltcup zurück. In dieser Saison hatte er mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, war ständig erschöpft. Dennoch fuhr er bei allen drei Rennen in seiner Paradedisziplin in die Top 16.