Mikaela Shiffrin: „Konnte Siege nicht mehr genießen“

Kurz vor ihrem möglichen 100. Weltcupsieg wirft Ski-Alpin-Star Mikaela Shiffrin ein Sturz aus der Bahn. Nun gibt sie überraschende Einblicke in ihr Seelenleben.

Skikönigin Mikaela Shiffrin denkt auch nach 99 Weltcup-Siegen noch lange nicht an ein Karriereende. „Ich bin noch nicht fertig“, sagte die US-Amerikanerin dem Magazin Sports Illustrated. Gleichzeitig wisse sie aber, dass „das Leben so viele andere Dinge zu bieten hat. Ich möchte zum Beispiel einmal Kinder haben“, so die 29-Jährige.