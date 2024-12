Ski-Shootingstar Rast: "Arschbombe" in voller Rennmontur

Ein paar Schritte Anlauf, ein perfekter Absprung - und schon kracht Camille Rast in den Pool. Die Videos von der „Arschbombe“ des Schweizer Ski-Shootingstars in voller Rennmontur samt Startnummer wurden sofort zum Internethit. Rast selbst dagegen gelangte erst auf schmerzvollen Umwegen nach ganz oben.

Vor ihrem ersten Weltcupsieg am Sonntag beim Slalom in Killington durchlitt die 25-Jährige ein wahres Martyrium. Nach Slalom-Gold bei der Junioren-WM 2017 erkrankte sie am Pfeifferschen Drüsenfieber, die Krankheit stürzte sie in eine schwere Depression.

Rast spricht über schwere Erkrankung

Nächster Rückschlag für Rast

Als sie doch wieder zurückkehrte, riss sie sich Kreuz- und Innenband im Knie. Erst in der vergangenen Saison knüpfte sie an die Weltspitze an, jetzt gelang ihr endlich der lange erwartete Durchbruch: Fünfte beim Slalom in Levi, Dritte beim Slalom in Gurgl, Dritte beim Riesenslalom in Killington, Sieg beim dortigen Slalom, Führung im Gesamtweltcup. Das Geheimnis? „Nun bin ich zum ersten Mal richtig gesund.“