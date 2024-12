Ski-Vermarktung: FIS erhält Zustimmung der Verbände

Demnach kann die FIS die Rechte ab der Saison 2026/27 über die Agentur Infront zentral vermarkten, acht Jahre lang soll dadurch mehr Geld an die einzelnen Verbände fließen. Neben dem Deutschen Skiverband (DSV), der die Einigung mitverhandelt hatte, sind auch fast alle anderen wichtigen Verbände wie die Schweizer, die USA und Kanada an Bord. Ausnahme, so wird berichtet, ist Österreichs Skiverband (ÖSV), der seine Zusammenarbeit mit der Agentur IMG fortführen will.