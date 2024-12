Ski: Zweiter Super-G in St. Moritz abgesagt

Starker Nebel und Wind verhindern eine Durchführung des Rennens, bei dem auch Lindsey Vonn an den Start gegangen wäre.

Starker Nebel und Wind verhindern eine Durchführung des Rennens, bei dem auch Lindsey Vonn an den Start gegangen wäre.

Skistar Lindsey Vonn muss bei ihrem Comeback-Wochenende in St. Moritz/Schweiz auf das zweite Rennen verzichten. Der Super-G-Weltcup der Frauen wurde wegen Windes und starken Nebels abgesagt, das teilte der Internationale Ski- und Snowboard-Verband FIS am Sonntag mit. Das Rennen hätte ursprünglich um 11.00 Uhr starten sollen.

Am Samstag hatte in St. Moritz noch bei bestem Wetter bereits ein Super-G stattgefunden. Dort hatte die US-Amerikanerin Vonn ihr viel beachtetes Comeback gefeiert und war auf einen guten 14. Platz gefahren. Die nächsten Speed-Weltcups der Frauen sollen am 11. und 12. Januar stattfinden, im österreichischen St. Anton stehen eine Abfahrt und ein Super-G auf dem Programm.