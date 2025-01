Abfahrt in Garmisch: Brignone siegt, Vonn raus

Die letzte Abfahrt vor den Titelkämpfen in Saalbach-Hinterglemm (4. bis 16. Februar) wurde allerdings wieder von einem schweren Sturz überschattet. Diesmal erwischte es Österreichs Vizeweltmeisterin Nina Ortlieb, die unter Schmerzensschreien liegen blieb und mit dem Helikopter weggebracht wurde, das Rennen war eine halbe Stunde lang unterbrochen. Am Vortag war die Tschechin Tereza Nova nach einem Trainingssturz mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus geflogen worden.

Vonns zunächst famoses Comeback (Platz vier und sechs in St. Anton) verläuft derzeit etwas holpriger. Schon nur 20. in Cortina, lag die 40-Jährige auf den Kandahar in den Zwischenzeiten deutlich zurück und fuhr dann an einem Tor vorbei. Zu ihren fünf Abfahrtssiegen in Garmisch kommt zunächst kein weitere hinzu.