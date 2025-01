Adelboden: Odermatt in Stenmarks Spuren

Das Schweizer Ski-Idol Marco Odermatt ist in den Spuren des legendären Ingemar Stenmark zum nächsten Heimsieg in Adelboden gerast. Der Olympiasieger setzte sich vor Tausenden begeisterten Landsleuten am Chuenisbärgli vor seinem Teamkollegen Loic Meillard (0,20 Sekunden zurück) durch und holte sich dort den vierten Weltcup-Erfolg nacheinander. Das war beim "Riesen" in Adelboden zuvor nur dem großen Schweden Stenmark (1979 bis 1982) gelungen.