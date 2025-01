Aki Alpin: Schwerer Sturz schockt Neureuther - Sorge um Topstar

Vincent Kriechmayr stürzt bei der Abfahrt in Wengen schwer. ARD-Experte Felix Neureuther ist schockiert.

Die legendäre Abfahrt in Wengen wurde von einem Sturz überschattet. Vincent Kriechmayr saß kurz vor dem Ziel hinten ab und flog danach ungebremst in die Sicherheitsnetze. Der Österreicher, der in dieser Ski-Alpin-Disziplin zu den absoluten Topstars gehört, blieb Minuten lang liegen.