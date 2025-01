Das Lauberhorn bebt: Odermatt siegt vor van Allmen

Die Skirennläufer aus der Schweiz haben bei ihrem Heimspiel in Wengen das Lauberhorn zum Beben gebracht. Superstar Marco Odermatt siegte auf der längsten Abfahrtsstrecke im Weltcup mit Rekordzeit vor seinem Mannschaftskollegen Franjo van Allmen, der am Vortag den Super-G gewonnen hatte. Es war im vierten Abfahrtsrennen der Saison der vierte Schweizer Doppelsieg - und der erste am Lauberhorn. Die 40.000 Zuschauer am Berg und im Ziel sahen allerdings auch zwei schwere Unfälle.