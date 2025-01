Drohne sorgt für üblen Zwischenfall bei Riesenslalom!

Glück im Unglück beim Deutschen Jonas Stockinger: Hinter dem 25-Jährigen kracht in Adelboden die TV-Kamera in den Schnee.

Glück im Unglück bei Drohnenabsturz

Der Unfall weckte Erinnerungen an den Slalom von Madonna di Campiglio im Jahr 2015, wo eine abgestürzte Drohne den österreichischen Ski-Helden Marcel Hirscher nur knapp verfehlt hatte. Beim letzten Springen der Vierschanzentournee am Dreikönigstag in Bischofshofen war im ersten Durchgang eine Drohne in den Auslauf gestürzt. Zu Schaden kam in beiden Fällen niemand.