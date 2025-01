Fersenprellung: Jocher fehlt in Wengen

SID 15.01.2025 • 14:39 Uhr Der deutsche Abfahrer hatte sich die Verletzung beim Weltcup in Bormio zugezogen.

Skirennläufer Simon Jocher muss nach seiner Verletzung bei der Abfahrt in Bormio auf das kommende Weltcup-Wochenende in Wengen/Schweiz verzichten. Das gab der Deutsche Skiverband (DSV) am Mittwoch bekannt. Der Garmischer hatte sich vor rund zweieinhalb Wochen eine Prellung des rechten Fersenbeins zugezogen und fällt somit für die ersten Speed-Rennen des Jahres aus.

Zwar habe er ein Abfahrts-Training absolvieren können, dies sei aber „mit Schmerzen verbunden“ gewesen, sagte Jocher: „Am Abend hat es dann noch mehr wehgetan als davor. Ich habe gehofft, es bessert sich über Nacht, aber schon das Einfahren war kaum möglich. So bin ich nicht wettkampffähig.“ Nächstes Ziel sei es nun, so Jocher, „dass ich für Kitzbühel fit werde“. Am 24. und 25. Januar gehen die Speed-Spezialisten auf der Streif in Super-G und Abfahrt an den Start.