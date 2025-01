Nach Verletzung: Shiffrin feiert Comeback in Courchevel

Die Rückkehr noch in dieser Saison stand auf der Kippe - nun kehrt die Skikönigin Ende Januar in den Weltcup zurück.

„Courchevel, bis bald“, untertitelte die Amerikanerin ein Video von ihrem Trainingsalltag, welches sie am Donnerstag in den Sozialen Medien teilte. Bereits am 30. Januar will die zweimalige Olympiasiegerin beim Slalom von Courchevel/Frankreich wieder am Start stehen.