Odermatt siegt erstmals in Kitzbühel

Marco Odermatt hat nun auch seinen ersten Sieg in Kitzbühel gefeiert. Doch beim Super-G-Erfolg des Schweizers kommt es schon am Tag vor der Abfahrt auf der Streif zu vielen Stürzen und Hubschrauber-Einsätzen.

Marco Odermatt ist Olympiasieger, Doppel-Weltmeister und seit vier Jahren der Dominator im Gesamtweltcup - nur in Kitzbühel hatte der Schweizer bislang nicht gewonnen. Seit Freitag aber besitzt auch der 27 Jahre alte Ausnahmekönner eine goldene Gams: Einen Tag vor der Weltcup-Abfahrt auf der Streif (Samstag, ab 11.30 Uhr im LIVETICKER) gewann er zum Auftakt der 85. Hahnenkammrennen den Super-G auf der Streif - auf der es bereits zu zahlreichen heftigen Stürzen kam.

"Mein großes Ziel ist, in Kitzbühel die große Abfahrt zu gewinnen", betonte Odermatt, der nach einer Fahrt im Grenzbereich zunächst klar in Führung lag, ehe ihm unerwartet der Österreicher Raphael Haaser mit 0,11 Sekunden Rückstand noch sehr nahe kam. Auf den Rängen drei und vier lagen zwei weitere Schweizer: Stefan Rogetin (+0,30 Sekunden) und Franjo van Allmen (+0,49). Odermatt wollte freilich nicht undankbar erscheinen: "Ein großes Ziel", sagte er, "ist erreicht." Ein größeres soll am Samstag folgen.