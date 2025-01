Platz sechs in St. Anton: Vonn zurück in der Weltspitze

Im erst zweiten Rennen nach ihrem Comeback rast die 40-Jährige knapp am Podest vorbei.

Die einstige Speed-Königin Lindsey Vonn hat bei ihrer ersten Weltcup-Abfahrt nach sechs Jahren Pause ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Die 40 Jahre alte US-Amerikanerin fuhr in St. Anton auf einen grandiosen sechsten Platz und meldete sich in ihrem erst zweiten Rennen seit ihrem Comeback in der absoluten Weltspitze zurück. Auf Siegerin Federica Brignone (Italien), die erstmals eine Abfahrt gewann, fehlten Vonn 58 Hundertstel.