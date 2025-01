Riesenslalom: Brignone führt - Dürr zittert sich in 2. Lauf

Federica Brignone aus Italien geht als Führende in den zweiten Lauf des Weltcup-Riesenslaloms am Kronplatz.

Die Weltmeisterin in der Kombination liegt knapp vor Lara Gut-Behrami (Schweiz/+0,19 Sekunden) und der Schwedin Sara Hector (+0,27). Brignone hat in diesem Winter bereits vier Weltcups gewonnen, darunter die Riesenslaloms in Sölden und am Semmering.