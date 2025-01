Riesenslalom: Hector dominiert - Dürr freut sich auf Slalom

Die Schwedin fährt in einer eigenen Liga. Lena Dürr und Emma Aicher richten den Blick sofort auf das Rennen am Sonntag. Lena Dürr und Emma Aicher erreichen zweiten Lauf.

Von einer Topplatzierung war Lena Dürr beim überlegenen Sieg von Sara Hector im Weltcup-Riesenslalom von Kranjska Gora weit entfernt - doch nach Platz 25 richtete die 33-Jährige den Blick schnell auf ihre Spezialdisziplin. "Ich freue mich sehr auf den Slalom. Die Stimmung ist toll, die Piste sensationell", sagte Dürr in der ARD.

Am Sonntag (10.00 und 13.00 Uhr/ARD und Eurosport) gilt Dürr (Germering) im Slalom als eine der Topfavoritinnen. Schon zweimal war sie in dieser Saison aufs Podium gefahren. Auch im vergangenen Winter war Dürr in Kranjska Gora Zweite im Slalom geworden. Diese "positiven Erinnerungen" nehme sie mit.