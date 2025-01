Nach Horror-Sturz: "Er hat große Schwierigkeiten, sich mitzuteilen"

So schwer hat es Sarrazin erwischt

Sarrazin, vergangenen Winter Zweiter im Abfahrtsweltcup, war am 27. Dezember im Abschlusstraining für das Rennen im italienischen Bormio schwer gestürzt. Er erlitt dabei unter anderem eine Hirnblutung, die eine umgehende Operation nach sich zog. Zudem erlitt er zusätzliche Verletzungen an der Schulter, am Knie und am Knöchel.

Am Freitag hatte der Franzose, der in der letzten Saison mit seinen vier Siegen in Wengen, Kitzbühel und Bormio in die Weltelite vorgestoßen war, die Intensivstation des Krankenhauses im italienischen Sondalo verlassen. Er wurde auf die neurochirurgische Abteilung des Médipole-Klinik in Lyon verlegt.