"Schade": Straßer fährt in Adelboden knapp am Podest vorbei

Linus Straßer hatte den erlösenden Podestplatz dicht vor Augen - und verlor ihn dann in der Nebelsuppe von Adelboden doch noch aus dem Blick: Nach einem unrunden zweiten Durchgang ist der Slalomstar beim Weltcup in Adelboden Vierter geworden.

In die Freude über das beste Saisonergebnis mischte sich die Enttäuschung über eine verpasste große Chance.

„Schade, ich wäre hier gerne auf dem Podest gewesen. Aber ich bin im zweiten Lauf einmal raus - und dann nicht mehr in den Rhythmus reingekommen“, sagte der 32 Jahre alte Münchner im ZDF : „Platz vier bedeutet aber, dass es kein so schlechtes Rennen war.“

„Der zweite Lauf war extrem anspruchsvoll von der Sicht her und dem Untergrund. Da bin ich einmal rausgekommen und nicht mehr richtig reingekommen. Ja, schade.“

Braathen schafft es erstmals wieder aufs Podest

Straßer, der von 2021 und 2023 dreimal in Folge beim Adelboden-Slalom auf das Podest gefahren war, hatte nach bislang enttäuschendem Saisonverlauf zuletzt schon mit Platz sechs in Madonna di Campiglio aufsteigende Form gezeigt. Anton Tremmel (33.) und Adrian Meisen (49.) verpassten in Adelboden den zweiten Lauf der besten 30.