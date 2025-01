Shiffrin arbeitet an Comeback

SID 02.01.2025 • 09:51 Uhr Die Amerikanerin ist wieder im Kraftraum, macht zu einer Rückkehr aber keine konkreten Angaben.

Ski-Superstar Mikaela Shiffrin nährt die Hoffnungen auf ein Comeback noch in diesem Winter. In den Sozialen Netzwerken postete die Amerikanerin, die sich bei einem kapitalen Sturz Ende November in Killington/USA in der Bauchgegend verletzt hatte, ein Video, das sie bereits wieder beim Fitnesstraining zeigt. "Hier mache ich Fortschritte", schrieb die 29-Jährige dazu.

Zu einer möglichen Rückkehr machte Shiffrin keine konkreten Angaben. "Ich hoffe, in der nächsten Woche ein paar leichte Schwünge im Schnee machen zu können", schrieb die mehrfache Olympiasiegerin, Weltmeisterin und Gesamtweltcupsiegerin, schränkte aber ein: "Es ist noch ein weiter Weg, bis ich bereit bin, wirklich intensiv Ski zu fahren – sowohl was die Schmerzen als auch was die Fitness angeht."