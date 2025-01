Ski alpin: DSV-Ass mit Podest-Chance

Lena Dürr kämpft beim Nachtslalom in Flachau um einen Platz auf dem Podest.

Skirennläuferin Lena Dürr fährt beim Nachtslalom in Flachau um die Podestplätze. Die 33-jährige Münchnerin liegt nach dem ersten Durchgang auf dem vierten Platz und hat nur sieben Hundertstel Rückstand auf die drittplatzierte Schwedin Sara Hector.

Auch Emma Aicher (Mahlstetten) liegt als Sechste noch in aussichtsreicher Position. Deutlich in Führung liegt vor dem zweiten Durchgang (20.45 Uhr/ZDF und Eurosport) Katharina Liensberger (Österreich) mit 0,75 Sekunden Vorsprung auf Wendy Holdener (Schweiz).

Der Weltcup in Flachau ist der vorletzte vor der WM in Saalbach-Hinterglemm (4. bis 16. Februar), am 30. Januar starten die Frauen bei der Generalprobe für den Saisonhöhepunkt noch im französischen Courchevel.