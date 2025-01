ZDF-Kommentator sorgt bei Dürr-Ausfall für kuriosen Ski-Moment

Die Vorfreude war groß, doch sie verflüchtigte sich schnell: Für Lena Dürr war der Weltcup-Slalom im slowenischen Kranjska Gora am Sonntagvormittag schnell beendet. Die Münchnerin, die in den bisherigen vier Saisonrennen in ihrer Spezialdisziplin zweimal auf das Podest und zwei weitere Male unter die ersten fünf gefahren war, schied bereits im ersten Lauf aus.