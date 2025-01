Slalom in Madonna di Campiglio: Straßer fährt ums Podest

In diesem nicht mehr dabei sind unter anderen Clement Noel (Frankreich) und der Norweger Timon Haugan. Beide konnten in dieser Saison bereits Weltcupsiege im Slalom feiern, beide schieden auf der eisigen Piste aus. Es sei "in schmaler Grat", bemerkte Straßer.

Der Münchner hatte bei den Slaloms zuvor in Serie gepatzt. Nach Platz sieben beim Auftakt in Levi schaffte er es in Gurgl nicht ins Finale und schied in Val d'Isere wie in Alta Badia aus. Die Ruhe und die Zeit mit der Familie rund um den Jahreswechsel habe er nun genutzt für einen Restart, berichtete Straßer am BR-Mikrofon. Er habe "mit großer Lockerheit und Entspannung" am Start gestanden.