Slalom in Madonna di Campiglio: Straßer verpasst das Podest

Straßer: „Grundsätzlich bin ich zufrieden“

Viele Ausfälle schon im ersten Durchgang

Der Münchner hatte bei den Slaloms zuvor in Serie gepatzt. Nach Platz sieben beim Auftakt in Levi schaffte er es in Gurgl nicht ins Finale und schied in Val d'Isere wie in Alta Badia aus. Die Zeit mit der Familie rund um den Jahreswechsel habe er genutzt für einen Restart, berichtete Straßer. Er habe "mit großer Lockerheit und Entspannung" am Start gestanden.