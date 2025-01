Schreckmoment um Lindsey Vonn

Vonn zuletzt mit starken Resultaten

Am vergangenen Wochenende hatte sie bei den Rennen im österreichischen St. Anton mit den Plätzen sechs in der Abfahrt und vier im Super-G für Aufsehen gesorgt. In Cortina ist sie mit insgesamt zwölf Siegen in Abfahrt (5) und Super-G (7) die Rekordhalterin.