80 Lifte an einem Tag: Extremskifahrer Flühr mit neuem Rekord

Den alten Weltrekord von 70 Skiliften an einem Tag überbot der Extrem-Skifahrer gegen 16.43 Uhr, den Durchschnittsfahrer schlug er schon in den Morgenstunden: Ein normaler Wintersportler schafft ungefähr zwölf Abfahrten an einem Tag. Flühr hält nun bereits 14 offizielle Ski-Weltrekorde, so legte er im Jahr 2009 innerhalb von 24 Stunden 53.577 Höhenmeter zurück. Eine Besonderheit dieses Mal: Beim gemeinsamen Skifahren mit Musikproduzent Jack Price entstand die Idee, die Rekordfahrt sogar musikalisch zu vertonen.