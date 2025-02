Alpine Ski-WM: Johnson gewinnt Abfahrt - Aicher Sechste

Die US-Amerikanerin Breezy Johnson hat bei den Weltmeisterschaften der alpinen Skirennläufer in Saalbach-Hinterglemm die namhafte Konkurrenz in der Abfahrt überraschend stehen lassen und ihren ersten Sieg als Profi mit der Goldmedaille garniert. Emma Aicher konnte - trotz der hohen Startnummer 30 - an ihre gute Leistung im Super-G anknüpfen und wurde mit 48 Hundertsteln Rückstand erneut starke Sechste.