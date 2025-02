DSV: Jocher reist nicht in die Schweiz

Der Deutsche Skiverband (DSV) reist mit vermindertem Aufgebot zum Weltcup-Wochenende in die Schweiz. Wie der Verband am Donnerstag mitteilte, verpasst Simon Jocher die ersten Rennen nach der Ski-WM in Saalbach/Hinterglemm aufgrund von Rückenproblemen. Der 28-Jährige kämpfte bereits in den letzten Wochen immer wieder mit Verletzungen.