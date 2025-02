DSV mit zwei Duos bei der Team-Kombination

Im neuen WM-Wettbewerb am Dienstag startet Emma Aicher mit Lena Dürr, Kira Weidle-Winkelmann mit Jessica Hilzinger.

Der Deutsche Skiverband (DSV) tritt bei der alpinen WM mit zwei Frauen-Duos in der neuen Team-Kombination an. Mannschaft eins bilden Emma Aicher (Mahlstetten) für die Abfahrt und Lena Dürr (Germering) für den Slalom, Mannschaft zwei besteht aus Kira Weidle-Winkelmann (Starnberg) und Jessica Hilzinger (Oberstdorf). Dies legten die Trainer am Samstag unmittelbar nach der Abfahrt fest.