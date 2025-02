Erschreckende Details: DSV-Ass erzählt von Horror-Moment

Jacob Schramm hat erschreckende Details zu seinem Horror-Sturz auf der Streif in Kitzbühel preisgegeben. Zum einen beschrieb er den schlimmen Unfall, bei dem er sich mehrere Kreuzbandrisse zuzog. Zum anderen schilderte er seinen schwierigen Reha-Start.

„Das rechte Kreuzband, das Knie hat so geknackt, danach ist der Airbag aufgegangen, weil es mich geschmissen hat, das war so ein Puff“, erzählte Schramm im Interview mit RTL .

Schramms linkes Knie hatte sich im Fangzaun ausgerenkt, war komplett verdreht. „So ein ganz ekliges Gefühl, Geräusch, wie wenn man was zerquetscht“, sagte der DSV-Athlet dazu.

Im ersten Moment hatte Schramm noch keine starken Schmerzen

Er erinnere sich genau an den Moment, als er mit Entsetzen auf sein schwer in Mitleidenschaft gezogenes Bein heruntergeblickt habe: „Dass ich dann am Boden sitz, auf das Knie herunterschaue und einfach sehe, wie es im 45-Grad-Winkel nach innen steht.“