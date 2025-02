Happy End mit Medaille: Straßer holt Bronze

Der Münchner belegt am Schlusstag in einem packenden Slalom Rang drei hinter Loic Meillard aus der Schweiz und Atle Lie McGrath aus Norwegen.

Mit einer unverhofften Bronzemedaille hat Linus Straßer die deutschen Alpinen am Schlusstag der WM in Saalbach-Hinterglemm vor einer Nullnummer bewahrt. Der 33 Jahre alte Münchner belegte im packenden Slalom am Zwölferkogel den dritten Platz (+0,52 Sekunden) hinter dem neuen Weltmeister Loic Meillard aus der Schweiz und Atle Lie McGrath aus Norwegen (+0,26). Straßer profitierte vom Ausscheiden des nach dem ersten Lauf Führenden Clement Noel aus Frankreich.

Straßer, der in dieser Saison noch nicht auf dem Podium gestanden hatte, bewahrte die Alpinen des Deutschen Skiverbandes (DSV) vor der ersten medaillenlosen WM seit 2007 in Are. Auch bei der WM 2017 in St. Moritz hatten die Deutschen erst am letzten Tag die erste Medaille feiern dürfen: Damals gewann Felix Neureuther ebenfalls Bronze.