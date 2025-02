Traum von Lindsey Vonn geplatzt! US-Star reagiert süffisant

Für US-Skistar Lindsey Vonn hat sich der Wunsch, bei der Alpin-WM in Saalbach-Hinterglemm mit Teamkollegin Mikaela Shiffrin als Kombinationsduo anzutreten, nicht erfüllt.

Stattdessen fährt sie bei dem neu eingeführten Wettbewerb, in dem jeweils eine Abfahrts- und eine Slalomläuferin eine Mannschaft bilden, an der Seite der 24-jährigen AJ Hurt. Das teilte der US-Skiverband mit.

Die Weltmeisterschaften in Österreich verliefen bisher nicht nach Vonns Wünschen. Im Super-G schied die Weltmeisterin von 2009, die erst im Dezember nach fast sechs Jahren Auszeit in den Weltcup zurückgekehrt war, aus. In der Abfahrt kam sie auf Platz 15.