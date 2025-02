“Meine letzte WM!” Ski-Star verkündet Entscheidung

Lara Gut-Behrami startet in Saalbach-Hinterglemm zum letzten Mal bei einer Weltmeisterschaft. Das hat die Ski-Rennläuferin aus der Schweiz am Dienstag bestätigt.

Der anstehende Saisonhöhepunkt in Saalbach-Hinterglemm ist für Lara Gut-Behrami die letzte Teilnahme an einer Ski-Weltmeisterschaft.

Bei einem Medientermin von Swiss-Ski erklärte die 33-Jährige, dass sie 2027 bei der WM in Crans-Montana nicht mehr antreten wird. „Meine nächste und letzte WM steht an. Ich habe es gesagt und somit ist es für mich erledigt“, erklärte sie.

Gut-Behrami startet in Österreich bereits zum neunten Mal bei einer WM. Insgesamt hat sie dabei acht Medaillen gewonnen: zweimal Gold, dreimal Silber und dreimal Bronze. Auch in diesem Jahr zählt die Schweizerin zum Kreis der Favoritinnen, sie rechnet sich vor allem in den Speed-Disziplinen Super-G und Abfahrt einiges aus. Im Super-G feierte sie vor etwa einer Woche in Garmisch-Partenkirchen ihren ersten Saisonsieg.