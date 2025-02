"Der Wintersport ist das Erste, was unter die Räder gerät"

Klimaaktivistin Luisa Neubauer sieht durch die Erderwärmung große Probleme auf den Skisport zukommen. „Der Skisport ist das erste Opfer des Klimawandels“, sagte Neubauer im Gespräch mit Felix Neureuther im Podcast „Pizza & Pommes“ von BR24 : „Der Wintersport ist das Erste, was irgendwie unter die Räder gerät.“

Der Skisport sei dabei „nicht schuld am Klimawandel“, betonten Neubauer und Neureuther unisono, dennoch plädierte die 28-Jährige dafür, „dass man sich sehr ernsthaft und aufrichtig damit beschäftigt, eine Form des Skisports zu finden, die nachhaltig sein kann.“

Neureuther lobt Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm

Die Nachhaltigkeit sei „nicht so groß, wie sie sein müsste. Und ja, es wird mehr Geld in die Hand genommen, Sachen nachhaltiger zu machen, aber es wird auch mehr Geld in die Hand genommen, Sachen ‚greenzuwashen‘“.