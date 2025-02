WM-Frust auch bei Österreich-Star: "Das ist die Negativ-Überraschung, damit habe ich nicht gerechnet!"

Nicht nur Lena Dürr verspielt bei der WM eine zum Greifen nahe Goldmedaille in der Team-Kombination. Auch das österreichische Top-Duo patzt unerwartet.

Vor dem folgenschweren Aussetzer von Dürr im Slalom verspielte in Saalbach-Hinterglemm auch Lokalmatadorin Katharina Liensberger eine zum Greifen nahe Goldmedaille für sich und Kollegin Mirjam Puchner.

Liensberger zeigt Nerven - ZDF-Experte wundert sich

Veteranin Puchner, Silber-Gewinnerin in der Abfahrt, manövrierte das Top-Team der Alpenrepublik in ihrem Durchgang auf Platz 3 hinter dem am Ende vierplatzierten US-Duo Lauren Macuga und Paula Moltzan sowie Aicher und Dürr - vor das spätere Siegerteam Breezy Johnson und Mikaela Shiffrin auf Rang 4.