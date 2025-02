Ski-WM: Drama! Straßer fährt im Slalom zur ersten deutschen Medaille

Das war ein richtiges Drama! Linus Straßer hat am Schlusstag der alpinen Ski-WM in Saalbach (Österreich) die erste Medaille für den Deutschen Skiverband (DSV) eingefahren und Bronze gewonnen. Im Slalom fuhr der 32-Jährige stark und konnte sich belohnen. „Ich war mir im Ziel nicht sicher, ob ich führe. Es war nicht der Lauf, nach dem du denkst, dich kann keiner mehr schlagen“, jubelte Straßer im ZDF . Schon nach der Zieleinfahrt hatte er einen Schrei der Befreiung losgelassen, als die Medaille feststand, schrie Straßer noch einmal all die Erleichterung heraus.

Schon vor der Entscheidung hatte der Athlet ein gutes Gefühl und war hochmotiviert. “Ich hatte vor dem Lauf richtig Hummeln im Arsch nach der Besichtigung. Das war ein geiler Kurs.“ Er bewahrte die deutschen Alpinen vor der ersten medaillenlosen WM seit 2007 in Are. Auch bei der WM 2017 in St. Moritz hatten die Deutschen erst am letzten Tag die erste Medaille feiern dürfen: Damals gewann Felix Neureuther ebenfalls Bronze.