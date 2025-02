Ski-WM: Grober Patzer kostet DSV-Team das Halbfinale

Die deutschen Alpinen um Lena Dürr und Linus Straßer haben zum Auftakt der Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm den Kampf um die Medaillen verpasst. Im Viertelfinale des Team-Wettbewerbs unterlag das Quartett des Deutschen Skiverbandes (DSV) Olympiasieger Schweiz im „Tiebreak“.

Nach den vier K.o.-Duellen hatte es 2:2 gestanden, in der Addition der Läufe der schnellsten Frau und des schnellsten Mannes aber lagen die Deutschen 0,27 Sekunden zurück.

Straßer verpasst die Vorentscheidung

Vor der ersten Runde, in der sich die Deutschen 4:0 gegen Slowenien durchsetzten, hatte der umstrittene FIS-Präsident Johan Eliasch die 48. Weltmeisterschaften der Alpinen offiziell eröffnet. Bis zum 16. Februar werden Medaillen in weiteren zehn Wettbewerben vergeben, darunter in der neugeschaffenen Team-Kombination.