Ski-WM: DSV-Trio hat noch Luft nach oben

Die deutscher Skirennläufer haben für die WM-Abfahrt am Sonntag in Saalbach-Hinterglemm noch Luft nach oben. Der angeschlagene Simon Jocher (Garmisch) belegte im zweiten Training als Bester des DSV-Trios Rang 24. Sein Rückstand auf Ryan Cochran-Siegle (USA), der wie am Vortag Schnellster war, betrug 1,77 Sekunden.