Ski-WM: Haaser erleidet Kreuzbandriss

Die Österreicherin stürzt nach einem Sprung im Super-G und wird in eine Klinik geflogen.

Die österreichische Skirennläuferin Ricarda Haaser hat sich bei ihrem Sturz im WM-Super-G am Donnerstag in Saalbach-Hinterglemm eine schwere Knieverletzung zugezogen. Wie der Österreichische Skiverband (ÖSV) wenige Stunden nach dem Rennen mitteilte, erlitt die 31 Jahre alte WM-Dritte in der Kombination von 2023 im rechten Knie einen Kreuzband- und einen Meniskusriss.