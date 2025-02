Ski-WM LIVE: Parallel-Teamevent heute im TV, Stream & Liveticker - Medaille für Deutschland?

Bei der 48. Ski-Weltmeisterschaft in Saalbach-Hinterglemm fällt am Dienstag der Startschuss mit dem Parallel-Teamevent und der Eröffnungsfeier. Gelingt dem DSV-Team zum Auftakt eine Überraschung?

Bei der 48. Ski-Weltmeisterschaft in Saalbach-Hinterglemm fällt am Dienstag der Startschuss mit dem Parallel-Teamevent und der Eröffnungsfeier. Gelingt dem DSV-Team zum Auftakt eine Überraschung?

Am Dienstag startet die 48. Ski-Weltmeisterschaft im österreichischen Saalbach-Hinterglemm. Bis zum 16. Februar werden elf WM-Titel vergeben.

Los geht es mit dem Parallel-Teamwettbewerb ( ab 15.15 Uhr im LIVETICKER ), zwischendurch findet die Eröffnungsfeier statt. Zum allerersten Mal in der Geschichte der Alpinen Ski-WM wird die Eröffnungsfeier mit einem WM-Rennen kombiniert.

Ski-WM heute: Parallel-Teamevent LIVE im TV, Livestream, Ticker

Im Parallel-Teamevent treten im K.o.-Modus die 16 besten Nationen im Weltcup-Nationenranking in parallel gesetzten Riesentorlauf-Rennen gegeneinander an – beginnend mit dem Achtelfinale, gefolgt von Viertel- und Halbfinale, ehe im Rennen um Platz drei sowie im Finale die Medaillen ausgefahren werden.

Straßer und Dürr führen DSV-Team an

Jede Nation stellt ein Team aus maximal sechs Teilnehmern, darunter mindestens zwei Frauen und zwei Männer. In jeder Runde müssen in insgesamt vier Rennen jeweils zwei Frauen und zwei Männer ran – steht es danach 2:2, entscheidet die Gesamtzeit der jeweils besten Frau und des besten Mannes.

Somit gehen im Parallel-Teamevent bei den Männern Linus Straßer, Fabian Gratz und Anton Grammel (Ersatz) an den Start, bei den Frauen Lena Dürr, Fabiana Dorigo und Jessica Hilzinger (Ersatz).

Ein Blick in die Vergangenheit macht jedoch Hoffnung: 2022 holten Straßer, Dürr und Co. Olympia-Silber, ein Jahr zuvor in Cortina WM-Bronze.