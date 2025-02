Ski-WM: Unappetitlicher Vorfall im Starthaus - Athletin völlig von der Rolle

Kurz vor dem Start im Riesenslalom der Ski-WM sorgt Lara Colturi für einen ungewöhnlichen Moment: Die 18-Jährige übergibt sich direkt am Starthaus – und irritiert damit Camille Rast.

Für Camille Rast lief der Riesenslalom der Ski-WM in Saalbach alles andere als rund. Die Schweizerin verlor im ersten Durchgang 3,32 Sekunden auf die Führende Federica Brignone – und hatte eine ungewöhnliche Erklärung dafür.

„Lara Colturi hat gekotzt, dann war mir schlecht und ich war nicht mehr in meinem Rennen“, sagte Rast beim SRF. Direkt vor ihrem Start hatte sich die 18-jährige Italienerin, die für Albanien fährt, übergeben. Dies irritierte Rast so sehr, dass sie nicht mehr in ihren Rhythmus fand.