Skirennfahrer Hintermann von Krebs geheilt

Der Schweizer Skirennfahrer Niels Hintermann hat den Kampf gegen den Krebs gewonnen. „Over and Out! So glücklich über den Befund: Krebsfrei“, schrieb der 29-Jährige am Samstagmorgen unter ein Foto von ihm, auf dem er vor einer Klinik lächelt, bei Instagram. Anfang Oktober 2024 hatte der dreimalige Weltcupsieger sein Leiden an Lymphdrüsenkrebs bekanntgegeben.