Medaillentraum fast schon geplatzt: Deutscher Slalom-Star "ganz schön genervt"

Lena Dürr hat beim WM-Slalom in Saalbach-Hinterglemm kaum mehr eine Chance auf die erhoffte Medaille. Zur Dritten Mikaela Shiffrin fehlen der 33-Jährigen nach dem ersten Durchgang bereits 1,21 Sekunden.

Dürr ging allerdings leicht angeschlagen ins Rennen. Am Freitagabend hatte sie deshalb auf die Startnummern-Zeremonie verzichtet. „Das waren ganz spezielle Bedingungen. Ich bin nicht zufrieden und ganz schön genervt. Ich bin nicht so richtig in den Flow gekommen. Es war schwierig. Der Lauf ist auch sehr lang. Unten ging mir schon etwas die Puste aus“, sagte die deutsche Topläuferin.