Historisches Tief für Ski-Königin in Sestriere

Mikaela Shiffrin nahm ein wenig fassungslos ihren behelmten Kopf in beide Hände, Mutter Eileen schaute versteinert auf ihre Tochter: Im ersten Riesenslalom nach der alpinen WM fuhr die Ski-Königin aus den USA so schlecht wie seit fast elf Jahren nicht mehr. Beim ersten von drei Weltcup-Rennen im italienischen Sestriere kam die erkennbar verunsicherte Shiffrin nur auf Rang 25 - ihr Rückstand auf die Siegerin betrug schier unfassbare 4,65 Sekunden.

Nachwirkungen des Sturzes

Shiffrin leidet offensichtlich an den Nachwirkungen ihres schweren Sturzes im Riesenslalom von Killington/USA Ende November. Wegen ihrer posttraumatischer Probleme hatte die 29-Jährige deshalb in der vergangenen Woche das WM-Rennen in dieser Disziplin ausgelassen: In Saalbach-Hinterglemm war sie nur in der Team-Kombi (Gold gemeinsam mit Breezy Johnson) und im Slalom (5.) gestartet.