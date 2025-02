Gold-Gala bei Ski-WM: Neureuther komplett aus dem Häuschen!

Auf der „Schneekristall“-Piste am Zwölferkogel deklassierte der 27 Jahre Ausnahme-Könner die Mitbewerber mit einer Sekunde Vorsprung und mehr. „Da gehen einem fast schon die Superlative aus. Wie er heute gefahren ist, das war schon groß“, schwärmte ARD -Experte Felix Neureuther im Anschluss an die Gala des Schweizers.

Odermatt mit „perfektem“ Rennen

„Es war wirklich perfekt“, freute sich Odermatt nach dem Rennen und fügte an: „Ich bin extrem locker, das habe ich selbst gemerkt. Das merken die anderen auch. Ich habe schon so viel erreichen dürfen. Dann spüre ich einfach keinen Druck mehr. Ich wollte es einfach genießen.“

Für Odermatt, auch großer Favorit bei der Abfahrt am Sonntag (11.30 Uhr im LIVETICKER), ist es das dritte WM-Gold nach seinen Siegen in der Abfahrt und im Riesenslalom 2023. Zudem fuhr er 2022 bei den Spielen in Peking zum Olympiasieg im Riesenslalom, in den vergangenen drei Jahren hat er jeweils den Gesamtweltcup gewonnen, dazu insgesamt sechs kleine Kristallkugeln.